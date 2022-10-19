На Рязанском приборном заводе подвели итоги первенства по спортивному ориентированию

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») провел личное первенство по спортивному ориентированию. В соревнованиях поучаствовали сотрудники из разных подразделений предприятия.

Среди мужчин в состязаниях опытных любителей спортивного ориентирования «золото» завоевал инженер-конструктор Антон Дубов, среди женщин — инженер по подготовке производства Светлана Дубова. Первую ступень пьедестала среди начинающих заняли наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Олег Шкаликов и контролер станочных и слесарных работ Александра Колягина.

Соревнования прошли в лесном массиве, расположенном рядом с селом Выползово Рязанской области. С помощью карты и компаса спортсмены прошли неизвестную им трассу, делая электронные отметки на контрольных пунктах, расположенных на местности.

«Спортивное ориентирование — увлекательный вид спорта, где все зависит от возможности спортсмена замечать изменяющуюся ситуацию вокруг себя, соотносить ее с картой, строить оптимальный маршрут и реализовывать его, — отметила медалистка Светлана Дубова. — Конечно же, многое здесь зависит от опыта. Участники первенства имели разный уровень подготовки, поэтому были разделены на „новичков“ и „опытных“. Поиск бело-оранжевых контрольных пунктов в осеннем лесу доставил всем массу впечатлений, которыми участники делились друг с другом за чаем со сладостями после финиша. Соревнования прошли в душевной, дружеской атмосфере. Организаторы — большие молодцы! Спасибо вам за настоящий спортивный праздник!»

Победителей и призеров первенства АО «ГРПЗ» по спортивному ориентированию наградили грамотами и денежными премиями. Мероприятие организовано при поддержке профсоюзной организации предприятия.