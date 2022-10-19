Мэрия проверила информацию о стерилизованных собаках, которые щенятся

Об этом стало известно на комитете по безопасности и противодействию коррупции гордумы.

Мэрия проверила информацию о стерилизованных собаках, которые щенятся. Об этом стало известно на комитете по безопасности и противодействию коррупции гордумы.

Начальник городского управления благоустройства Юрий Фурфурак сообщил, что в СМИ прошла информация о том, что компания «Городская собака» не стерилизует отловленных животных, поэтому чипированные собаки продолжают плодиться.

«В рамках муниципального задания, был проведен отлов в городе двух стерилизованных собак женского пола. Их обследовал ветеринарный врач-хирург. При помощи ультразвукового исследования и осмотра подтвердилось, что у животных удалены детородные органы и мероприятия по стерилизации выполнены», — пояснил Юрий Фурфурак.

На вопросы депутатов, почему не осмотрели чипированных собак, которые принесли потомство, Фурфурак заявил, что зоозащитники не предоставили нужных животных.

На заседании решили, что проверка выполнена, но не должным образом, так как необходимо было найти собак о которых велась речь.

Было решено, что на следующем заседании мэрия должна представить фото и видео результатов проверки отловленных животных.