Малков: «значимые для региона предприятия необходимо поддерживать и развивать»

Губернатор Павел Малков посетил АО «Рязанский Радиозавод».

Губернатор Павел Малков посетил АО «Рязанский Радиозавод». Об этом в среду, 19 октября, сообщило областное правительство.

В ходе посещения предприятия Малков ознакомился с работой завода, производственным процессом, выпускаемой продукцией, в том числе, техникой, которая изготавливается для МЧС. Осмотрел мобильный узел связи и мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Это новый вид продукции для предприятия, поставки которой начнутся в этом году. Также главе региона продемонстрировали средства радиосвязи других направлений использования. Губернатор обратил внимание, что их можно использовать для повышения качества связи на лесных территориях, эффективности мониторинга и оперативного реагирования на ЧС.

«Рязанский радиозавод выпускает востребованную и надежную продукцию. Работает на обеспечение потребностей в продукции ОПК, что сейчас особенно важно. Такие значимые для региона и в целом нашей страны предприятия необходимо поддерживать и развивать», — сказал Павел Малков.

Глава региона также обсудил с руководством предприятия дальнейшие планы развития. Так, сейчас на предприятии проходит кадровый набор — он превышает 170 человек. За последний месяц удалось трудоустроить 30 новых специалистов. Также планируется участие предприятия в ярмарках вакансий — завод переходит на трехсменный режим работы, и рассматривается возможность организованной доставки сотрудников.

Павел Малков сообщил, что уже дал поручение активизировать работу с ссузами по корректировке обучающих программ подготовки специалистов под потребности конкретных рязанских предприятий.