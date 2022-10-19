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Малков встретился с победителями и призерами чемпионата «Молодые профессионалы-2022»

В среду, 19 октября, губернатор региона Павел Малков встретился с рязанскими студентами, которые стали победителями и призерами десятого национального чемпионата «Молодые профессионалы-2022″, а также их наставниками. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Студенты поделились с губернатором впечатлениями о прошедшем конкурсе и планами. Малков ответил на вопросы участников встречи. В общении также участвовали министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» Алексей Зенин. Финал конкурса прошел в Саранске в дистанционно-очном формате.

В состязании участвовали более 280 студентов со всей страны. Участники от Рязанской области завоевали две медали: золотую получил студент Рязанского строительного колледжа Антон Телельков по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM (БИМ)», бронзовую — Павел Бодров из Рязанского технологического колледжа в номинации «Интернет-маркетинг».

Еще четыре медальона за профессионализм вручили рязанцам по направлениям бухучет, ветеринария, поварское дело, медицинский и социальный уход.

«Вы очень достойно представили на чемпионате Рязанский регион. Такие состязания стимулируют учащихся и преподавателей к развитию, совершенствованию мастерства. То, что у нас есть профессионалы такого высокого уровня — большой плюс для региона и в целом для страны. Но всегда есть куда стремиться, и со своей стороны будем делать все, чтобы среднее профессиональное образование в регионе было качественным, чтобы развивалось движение «Молодые профессионалы». Будем поддерживать учреждения СПО, помогать там, где требуется», — поздравил студентов Малков.

Он поддержал идею о единой площадке для проведения регионального этапа чемпионата. Губернатор поручил региональному минобру проработать возможности использования для этих целей здания бывшего хлебозавода в Рязани, которое планируется реконструировать. Также главе региона представили проект расширения мастерских на территории Рязанского строительного колледжа.

Губернатор взял в проработку вопросы о потребности в дополнительных площадях многих колледжей и техникумов Рязанского региона, нехватки мест в общежитиях, дополнительного оснащения мастерских оборудованием. По словам Павла Малкова, вопросы, которые были обозначены на встрече, предстоит обсудить с руководством профильных федеральных ведомств.