Малков объявил о формировании оперативного штаба в Рязанской области

Губернатор Павел Малков объявил о формировании оперативного штаба в Рязанской области. Об этом он написал в соцсетях.

Малков отметил, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина в нашем регионе введен уровень повышенной готовности. В связи с этим сформирован оперативный штаб, который будет заниматься решением поставленных задач.

«В него вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, регионального правительства, администрации Рязани. Провели первое заседание штаба, установили основные приоритеты работы на ближайшее время», — сообщил Малков.

По словам главы региона, принимаемые меры не скажутся на привычной жизни рязанцев, речь об ограничениях не идет.

«Обстановка полностью контролируется. Продолжаем ежедневную работу в тесном взаимодействии со всеми профильными службами», — заявил губернатор.