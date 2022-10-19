Кадыров обратился к властям Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что властям Киева теперь будет диктовать условия Россия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Кадыров отметил, что руководство России долго предупреждало «преступное сообщество, засевшее в Киеве», что «конкретные меры в ходе СВО еще не приняты».

«Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — написал глава Чечни.

Он отметил, что отряды ВСУ на фронте несут большие потери. По его словам, украинское командование ведет «бессмысленную и жестокую по отношению к своим» тактику.

Кадыров заявил, что руководство ВСУ бросает бойцов «на верную смерть, делая ставку исключительно на массовость в живой силе и технике».

«Но это как не приносило, так и не приносит противнику никакого преимущества, а только облегчает нам задачу в его нейтрализации», — говорится в сообщении.

Кадыров заявил, что на Артемовском направлении союзные силы продвигаются вперед и занимают новые территории, несмотря на усилия Украины удержать плацдарм.