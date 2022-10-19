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Центробанк предложил освободить от частичной мобилизации инкассаторов и банковских работников
Регулятор сформировал списки сотрудников банков, которых хотят освободить от частичной мобилизации.

Центробанк предложил освободить от частичной мобилизации инкассаторов и банковских работников. Соответствующее письмо первый зампред Банка России Дмитрий Тулин направил в Минобороны, передали РИА Новости.

Центральный банк России сформировал списки сотрудников банков, которых просит освободить от частичной мобилизации. Так, бронь могут получить специалисты дежурных смен, служб инкассации, работающие с населением и предприятиями, по кибербезопасности, отвечающие за разработку продуктов, технологий и работу с данными, обеспечивающие бесперебойность, непрерывность и надежность, управление рисками, стабильность расчетных и платежных функций, обеспечивающие работу объектов критически важной инфраструктуры.