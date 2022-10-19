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Бывший футболист «Локомотива» упал с 17 этажа в Москве

Футболист Максим Артемов упал с 17 этажа в центре Москвы. Об этом в среду, 19 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, Артемов выпал из пожарного окна дома по улице Госпитальный вал. Мужчина скончался на месте. Его тело нашли на козырьке подъезда жилой высотки. Полиция начала проверку.

Артемову было 26 лет.

Спортсмен был воспитанником московской академии «Спартак». Он играл за нижегородский «Олимпиец» и смоленский «Днепр». В составе ЛФК «Локо» был в 2014/2015.