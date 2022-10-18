В учебный центр отправились еще троих мобилизованных из Шацкого и Чучковского районов

По словам военного комиссара Олега Пронина, на учебном полигоне призывники будут не только вспоминать навыки, полученные при срочной службе, но и изучать новое оружие.

В учебный центр отправились еще троих мобилизованных из Шацкого и Чучковского районов. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Мужчин отправили в понедельник, 17 октября, под звуки марша «Прощание славянки».

По словам военного комиссара Олега Пронина, на учебном полигоне призывники будут не только вспоминать навыки, полученные при срочной службе, но и изучать новое оружие.

«Теперь главная их задача — впитывать каждое слово инструктора и пройти боевое слаживание с товарищами. А вам я желаю терпения и мужества. Знайте, что я в любое время на связи. Вы всегда можете мне позвонить и узнать о ваших близких», — сказал Пронин.