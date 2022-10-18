В Совфеде предложили заблокировать YouTube

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть блокировку YouTube в России. Об этом передает ТАСС .

Аккаунты Совфеда на YouTube из-за ранее заблокировали из-за санкций. Более 20 тысяч роликов были удалены.

Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории России.

Он уточнил, что речь идет о временной блокировке «в качестве последнего предупреждения».

Глава комиссии Совфеда считает, что «пора применять к YouTube самые жесткие меры». Он заявил, что попытки убедить платформу не блокировать российские государственные ресурсы «ни к чему не приводят».