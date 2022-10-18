Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
13°
Срд, 19
11°
Чтв, 20
ЦБ USD 61.7 -0.06 19/10
ЦБ EUR 60.53 -0.03 19/10
Нал. USD 64.11 / 64.57 18/10 16:40
Нал. EUR 63.01 / 63.36 18/10 14:05
Новости
Мобилизация
Публикации
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
8 часов назад
429
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
Вчера 12:20
2 112
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
6 075
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
9 531
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области планируют разрешить губернатору занимать более двух сроков подряд

В Рязанской области планируют разрешить губернатору занимать более двух сроков подряд. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства во вторник, 18 октября, пишет ИД «Пресса».

Руководитель аппарата правительства Роман Цуканов отметил, что устав Рязанской области планируют привести его в соответствие с законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации (№ 414 ФЗ от 21 декабря 2021 года).

Нововведения коснулись статуса главы региона. Из устава хотят исключить положение о запрете замещать должность губернатора Рязанской области более двух сроков подряд.

Документ также предусматривает право губернатора вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, а также обратиться к депутатам муниципалитета с инициативой удалить главу муниципального образования в отставку.

«Это пока что всего лишь законопроект, который внесли на рассмотрение в Рязанскую областную думу. Есть определенные процедуры принятия законов. Теперь депутатам предстоит сказать свое слово», — пояснил губернатор Павел Малков.