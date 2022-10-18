В Рязанской области планируют разрешить губернатору занимать более двух сроков подряд

В Рязанской области планируют разрешить губернатору занимать более двух сроков подряд. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства во вторник, 18 октября, пишет ИД «Пресса».

Руководитель аппарата правительства Роман Цуканов отметил, что устав Рязанской области планируют привести его в соответствие с законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации (№ 414 ФЗ от 21 декабря 2021 года).

Нововведения коснулись статуса главы региона. Из устава хотят исключить положение о запрете замещать должность губернатора Рязанской области более двух сроков подряд.

Документ также предусматривает право губернатора вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, а также обратиться к депутатам муниципалитета с инициативой удалить главу муниципального образования в отставку.

«Это пока что всего лишь законопроект, который внесли на рассмотрение в Рязанскую областную думу. Есть определенные процедуры принятия законов. Теперь депутатам предстоит сказать свое слово», — пояснил губернатор Павел Малков.