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В Рязани задержали двух воров

В Рязани задержали двух мужчин 30 и 29 лет, которые занимались кражами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился владелец автомобиля Opel, который обнаружил, что с его машины ночью демонтировали четыре колеса. На место выехала полиция и обследовала место. Позже оперативникам стало известно, что неизвестные пытаются продать колеса такой же марки, как и похищенные.

Оперативники нашли продавцов. Ими оказались ранее судимый 29-летний рязанец и его 30-летний приятель. Выяснилось, что они украли колеса, в чем сознались.

Выяснилось, что также они ограбили торговую палатку на улице Зубковой, где выбили часть двери, взломали кассу и похитили около 12 тысяч рублей, а также забрали продукты.

Два дня ранее мужчины на улице Связи забрались на крышу гаражного бокса, проделали отверстие и, забравшись внутрь, похитили набор электроинструментов.

Мужчины признались, что употребляли наркотики и из-за этого постоянно нуждались в деньгах. Средства от продажи инструментов они тратили на запрещенные вещества.

В отношении злоумышленников возбудили дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Полиция устанавливает их причастность к другим преступлениям.