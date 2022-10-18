В Рязани задержали 41-летнего неплательщика алиментов

Мужчину задержали на улице Крупской за распитие алкоголя.

Рязанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Его задержали на улице Крупской во время патрулирования города. Мужчина распивал спиртные напитки. Нарушителя доставили в отдел полиции для оформления административного материала. Во время установления личности выяснилось, что ранее задержанный был объявлен в федеральном розыске.

Ранее в отношении 41-летнего мужчины было расследовано и направлено в суд уголовное дело за неуплату алиментов. В связи с тем, что от судебного процесса злоумышленник уклонялся, его объявили в розыск с мерой пресечения — арестом.

Мужчину поместили в следственный изолятор.