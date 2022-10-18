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В Рязани с женщины за ремонт ПК выманили более 20 тысяч рублей
Попавшая на уловку мошенника, призналась, что отдала деньги будто под гипнозом

Жительница Рязани пожаловалась на мастера по ремонту ПК в социальных сетях. По ее словам, она обратилась к частному мастеру, чтобы переустановить операционную систему. Перед работой они договорились, что стоимость услуги обойдется женщине в 4 тысячи рублей, однако после работы мастер выставил ей чек, в котором указанная сума была почти в пять раз больше.

«Приехал мастер, со словами: „вам повезло, что вы обратились к нам, у нас диагностика бесплатна и в другом сервисе с вас бы изъяли много денег“. Как итог: 4 часа он провозился… И в конце работы он выдал вот такой бланк, в сумму 22.290 рублей», — написала возмущенная местная жительница.

Она рассказала, что ей пришлось оплатить работы, по ее мнению, это случилось как будто под гипнозом.

«В мою сторону была угроза, мол, если я не заплачу эти деньги, то мой ноут заблокируют удаленно. В шоковом состоянии, будто под гипнозом, я это сделала. Осознав потом, что это был лишь развод», — призналась обманутая женщина.

Она добавила, что после того как мастер ушел обнаружила, что уже не первая кого обвел вокруг пальца мастер по ремонту ПК.

«В группе „черный список Рязани“ я обнаружила, что я не первая, с кем провели эти махинации. Поэтому хочется предупредить — не ведитесь на подобные листовки по типу „от руки написанные“. Что мне делать не представляю, а Вас прошу быть аккуратнее», — подытожила местная жительница.