В Новосибирске убили мобилизованного мужчину

О смерти призывника стало известно 7 октября.

В Новосибирске убили мобилизованного мужчину. Об этом сообщил портал «Сибкрай» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Нину Шалабаеву.

О смерти призывника стало известно 7 октября. Его тело нашли на территории НВВКУ с колото-резаной раной. Предположительно, мужчину могли зарезать ножом.

Информацию подтвердила омбудсмен Нина Шалабаева. По ее словам, на месте работают следователи.

В пресс-службе новосибирского следкома добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в новосибирском училище скончался еще один мобилизованный. По предварительным данным, он умер во сне.