В Новосибирске убили мобилизованного мужчину
О смерти призывника стало известно 7 октября.
В Новосибирске убили мобилизованного мужчину. Об этом
О смерти призывника стало известно 7 октября. Его тело нашли на территории НВВКУ с колото-резаной раной. Предположительно, мужчину могли зарезать ножом.
Информацию подтвердила омбудсмен Нина Шалабаева. По ее словам, на месте работают следователи.
В пресс-службе новосибирского следкома добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее в новосибирском училище скончался еще один мобилизованный. По предварительным данным, он умер во сне.