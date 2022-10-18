В «М5 Молл» четыре дня подряд будут проходить противопожарные учения

Учения будут проводиться совместно с МЧС с 19 по 22 октября.

В «М5 Молл» четыре дня подряд будут проходить противопожарные учения. Об этом предупредила пресс-служба торгового центра.

Учения будут проводиться совместно с МЧС с 19 по 22 октября. Мероприятия плановые и проводятся с целью обеспечить максимальную безопасность посетителей и сотрудников центра во время ЧС.

«Тренироваться пожарные будут до открытия торгово-развлекательного центра, поэтому учения не повлияют на график работы ТРЦ, а гости „М5 Молл“ смогут посетить любимые магазины, не меняя своих планов», — рассказали в пресс-службе.