Полиция назвала причину смертельного ДТП в Касимовском районе

Авария случилась накануне в понедельник, 17 октября.

Полиция назвала причину смертельного ДТП в Касимовском районе. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Напомним, авария случилась 17 октября примерно в 10.35 на 2-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». По данным ведомства, 36-летний житель деревни Кольдюки ехал на автомобиле Skoda Octavia, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ГАЗель», которой управлял 31-летний житель Касимова.

Водитель легковушки погиб на месте.

Проводится проверка.