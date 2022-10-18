Полиция назвала причину смертельного ДТП в Касимовском районе
Авария случилась накануне в понедельник, 17 октября.
Полиция назвала причину смертельного ДТП в Касимовском районе. Информация
Напомним, авария случилась 17 октября примерно в 10.35 на 2-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». По данным ведомства, 36-летний житель деревни Кольдюки ехал на автомобиле Skoda Octavia, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ГАЗель», которой управлял 31-летний житель Касимова.
Водитель легковушки погиб на месте.
Проводится проверка.