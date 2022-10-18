В «карантинное» распоряжение Рязанской области внесли изменения

Согласно распоряжению, в регионе прекращается проведение термометрии и осмотра, а также дезинфекция в учреждениях соцзащиты региона. Пользоваться масками и антисептиками теперь не обязательно.

В «карантинное» распоряжение губернатора Рязанской области внесено изменение. Об этом говорится в новой редакции документа «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности» из-за ковида.

Согласно распоряжению, в регионе прекращается проведение термометрии и осмотра, а также дезинфекция в учреждениях соцзащиты региона. Пользоваться масками и антисептиками теперь не обязательно.

Кроме того, документом разрешается посещать региональное управление соцзащиты без предварительной записи.