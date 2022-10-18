В Алапаевске двое подростков из интереса подожгли пенсионерку

В Алапаевске двое подростков подожгли пенсионерку. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП случилось в воскресенье, 16 октября. Двое подростков — 16 и 12 лет — увидели 69-летнюю женщину, идущую по улице. Они облили ее горючей жидкостью из бутылки и подожгли.

Испугавшись, дети побежали в ближайший дом и начали стучаться в квартиры, просить воды. Когда прибежали обратно — женщина уже умерла.

Подростки во всем сознались. Старшего из них следствие будет просить оставить под домашним арестом.