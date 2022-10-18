Украина обстреляла населенные пункты в Курской области
ВСУ обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
«В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи. Один из домов серьезно прошит осколками», — написал глава региона.
Он отметил, что идет подворовый обход, ущерб уточняется.
Всю необходимую помощь жителям пообещали оказать «в кратчайшие сроки».