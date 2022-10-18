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Руководитель ПУВРа заявил о выходе из состава рабочей группы рязанской администрации
По его словам, это связано «с отсутствием заинтересованности у „ответственных“ к взаимодействию».

Руководитель паблика «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев заявил, что вышел из состава рабочей группы рязанской администрации. Об этом во вторник, 18 октября, он написал в группе во «Вконтакте».

По его словам, руководство «ПУВРа» с марта 2021 году являлось членами рабочей по улучшению дорожного хозяйства.

«Постоянно старались оказать содействие органам исполнительной власти. Тратили свое время, средства и опыт, чтобы помочь сделать наш прекрасный город лучше. Но сейчас возник вопрос: „Почему мы должны заставлять сердце биться?“», — написал Георгий Парублев.

На очередном заседании руководство публика заявило, что выходит из состава рабочей группы.

«Связано это с отсутствием заинтересованности у „ответственных“ к взаимодействию. За последние полтора месяца представителями администрации Рязани было разрушено все имеющееся взаимодействие с автомобильным сообществом, с общественностью. Формализм и безответственное отношение к взаимодействию не позволяет нам дальше участвовать в таких „форматах“. Участвовать в заседаниях „для галочки“ и заставлять работать тех, кто должен эту работу выполнять самостоятельно, мы не намерены. Можем констатировать, что реально умеют делать „ответственные“, так это рушить и сводить к формализму эффективные механизмы приносящие пользу жителям. На другое, увы, видимо не способны», — заявил руководитель паблика.