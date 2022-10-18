Путин проведет заседание Совбеза

В среду, 19 октября, президент Владимир Путин проведет заседание Совбеза онлайн. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции. Отмечается, что на онлайн-встрече планируют рассмотреть вопросы, «связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности».

С докладом на заседании выступит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.