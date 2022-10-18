Правительство изменило требования для компаний, работников которых мобилизовали

Правительство не будет применять штрафы для компаний, сотрудников которых призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил сайт кабмина.

Отмечается, что компании, у которых есть лицензии на определенные виды деятельности, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К ним не будут применять штрафные санкции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Предприятия должны в срок от трех до шести месяцев найти новых сотрудников, чтобы «обеспечить соответствие существующим требованиям». За призванными сохранятся рабочие места, трудовой договор не будут разрывать, но приостановят. С новым сотрудником заключат срочный трудовой договор.

У мобилизованных специалистов сроки аттестаций и других разрешений продлят автоматически.

Мера коснется 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения. Среди них — разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и других.