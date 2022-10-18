Песков: частичную мобилизацию остановили в регионах, где справились с заданием

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что частичную мобилизацию остановили в регионах, где справились с заданием. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Минобороны для каждого региона были установлены показатели по численности. Таким образом, процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в тех регионах, где с заданием справились. Что касается президентского указа о полном завершении частичной мобилизации, то его в настоящий момент нет, но будем информировать», — сказал Песков.