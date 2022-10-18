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Павел Малков отреагировал на жалобы рязанцев на плохую воду в Солотче

Во вторник, 18 октября, на заседании областного правительства Павел Малков отреагировал на жалобы рязанцев в соцсетях на плохую воду в Солотче.

«Люди пьют воду с большим количеством железа… Они обращались в „Водоканал“ и вызывали выездную лабораторию для проверки, но улучшений нет», — прокомментировал Малков. Елена Сорокина сообщила, что, в Солотче установили три скважины и на двух из них есть станция обезжелезивания воды.

«Как получим лицензию и оформим документы в собственность „Водоканала“, то введем их в эксплуатацию. Это займет два месяца», — подчеркнула мэр города.

Павел Малков заявил, что ждать ввода в эксплуатацию два месяца — долго. По его словам, проблема «физически решена, поэтому нужно постараться ускорить процесс».