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Госдума одобрила в первом чтении проект об универсальном пособии на детей

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин. Об этом передает РИА Новости.

С 1 января 2023 года предлагается ввести универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

В Минтруде заявили, что пособие объединит выплаты для беременных, вставших на учет в ранние сроки, по уходу за ребенком до полутора лет, на первого ребенка, на третьего ребенка, на детей от трех до восьми лет, на детей от восьми до 17 лет.

Выплаты назначат беременных и семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Размер составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

В семьях, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, можно будет выбрать старый или новый вид пособия.