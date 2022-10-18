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«Единая Россия» отказалась поддержать поправки об освобождении от мобилизации многодетным отцам
Депутаты КПРФ предлагали закрепить в законе освобождение от мобилизации отцов с тремя детьми, отцов детей-инвалидов и единственных сыновей или дочерей.

«Единая Россия» отказалась поддержать поправки об освобождении от мобилизации многодетным отцам. Об этом сообщило ИА Regnum.

Депутаты КПРФ предлагали закрепить в законе освобождение от мобилизации отцов с тремя детьми, отцов детей-инвалидов и единственных сыновей или дочерей.

Изменения поддержали 110 депутатов Госдумы — КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новые люди». Депутаты от «Единой России», за исключением трех человек, не проголосовали. Трое воздержались.

Ранее в Госдуме заверили, что отцы троих детей получили отсрочку от мобилизации