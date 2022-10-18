Генерал армии Суровикин: Украина готовится применить запрещенные методы боевых действий в Херсоне

Он также добавил, что НАТО требует от Киева наступления любой ценой.

Украина готовится применить запрещенные методы боевых действий в районе Херсона. Об этом во вторник, 18 октября, заявил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин, передали РИА Новости.

По его словам, есть информация, что Киев может применить запрещенные методы войны, а также нанести ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Помимо этого, ВСУ также рассматривают возможность нанести массивный ракетно-артиллерийский удар по Херсону без разбора целей, в результате чего будет уничтожена не только инфраструктура, но и большинство гражданского населения.

Суровикин добавил, что НАТО требует от Киева наступления любой ценой.

«Натовское руководство вооруженными силами Украины уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами — как в самих ВСУ, так и среди мирного населения», — сказал Суровикин.

Ранее власти Херсона заявили о переселении части жителей на левый берег Днепра.