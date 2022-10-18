Артем Никитин оценил строительство индустриального парка «Рязанский»

Сегодня на территории парка проведен газ и электричество, а также в завершающей стадии строительство ливневых канализаций.

Во вторник, 18 октября, заместитель председателя правительства региона Артем Никитин проверил строительство индустриального парка «Рязанский». Он пообщался с подрядчиками и выяснил на каком этапе находятся работы.

«Мы понимаем, что проект строительства коммуникаций индустриального парка „Рязанский“ будет закончен ровно срок — до конца года. Понимаем, что сама идея его создания и время выбрано подходящее. На сегодня уже новые планы и новые цели. И нам важно синхронизировать работы по строительству коммуникаций с работами конкретных предприятий, которые разместятся в индустриальном парке, чтобы ни на один день не простаивали площадки», — рассказал Никитин.

Он добавил, что если подрядчики не будут выполнять необходимые условия для быстрого запуска предприятий, регион готов применять к ним жесткие меры, вплоть до разрыва соглашений. Но пока работы ведутся по графику. Сегодня на территории парка проведен газ и электричество, а также в завершающей стадии строительство ливневых канализаций.

Основные работы, которые выполняются на данный момент — прокладка транспортных путей по всей территории, запуск современных и новейших очистительных сооружений, благоустройство территории и проведение освещения.

«Коммуникации планируется ввести в декабре текущего года. Запуск первого предприятия в индустриальном парке состоится в январе 2023 года. Постепенно будут запускаться остальные предприятия. В следующем году в индустриальном парке появится около тысячи рабочих мест. Мы к этому активно идем», — заключил Артем Никитин.