Арестович: Россия нашла «ключик» к ПВО Украины

По его словам, Россия заставляет украинских военных выстреливать весь ракетный запас.

Россия нашла «ключик» к ПВО Украины. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью с журналистом Марком Фейгиным*.

По его словам, Россия заставляет украинских военных выстреливать весь ракетный запас на борьбу с дронами. В этом и есть «ключик» к ПВО Украины.

Арестович добавил, что российские войска могут «кошмарить Украину в таком режиме два-три месяца».

* внесен в список СМИ-иноагентов.