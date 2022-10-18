Арестович: Россия нашла «ключик» к ПВО Украины
По его словам, Россия заставляет украинских военных выстреливать весь ракетный запас.
Россия нашла «ключик» к ПВО Украины. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью с журналистом Марком Фейгиным*.
По его словам, Россия заставляет украинских военных выстреливать весь ракетный запас на борьбу с дронами. В этом и есть «ключик» к ПВО Украины.
Арестович добавил, что российские войска могут «кошмарить Украину в таком режиме два-три месяца».
* внесен в список СМИ-иноагентов.