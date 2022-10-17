Юрист Чиков заявил, что власти субъектов России не могут завершить мобилизацию

Власти субъектов России не обладают полномочиями по завершению мобилизации. Об этом в
По его словам, закон о мобилизации предполагает ее объявление, но нормативные акты не регулируют ее завершение или прекращение. Специалист пояснил, что выданные повестки о явке по мобилизации не утрачивают силу в связи с заявлением мэра или губернатора.
Юрист заявил, потребность «в новом витке призыва» может возникнуть в любой момент.
«До тех пор, пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, правовой режим ее сохраняется. То есть нужно ждать указа президента», — объяснил Чиков.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в Москве.
Фото с сайта Минобороны