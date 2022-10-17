Власти Киева сообщили о взрывах в центре города

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Власти Киева сообщили о взрывах в центре города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-каналы.

В понедельник, 17 октября, в столице Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе, который находится в центре Киева. Позже он сообщил о втором взрыве там же.

Воздушную тревогу также объявили в семи регионах Украины.

Утром 10 октября в Киеве прогремело несколько взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары нанесли по энергетической инфраструктуре страны. Помимо Киева, удары также пришлись на Львов, Житомир, Тернополь и Днепр.

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