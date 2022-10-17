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Виталий Артемов вновь назначен зампредом рязанского правительства
Артемов будет курировать вопросы по развитию агропромышленного комплекса.

Виталий Артемов вновь назначен зампредом рязанского правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Павел Малков.

Артемов будет курировать вопросы по развитию агропромышленного комплекса.

«Его большой опыт работы в государственном и в коммерческом секторах, глубокое понимание сферы АПК сейчас необходимы региону», — написал Павел Малков.

Губернатор отметил, что уже обсудил с новым зампредом первоочередные задачи.

Напомним, Виталий Артемов уже занимал пост заместителя председателя правительства с 2017 по 2019 год. До назначения на должность зампреда он возглавлял рязанский минсельхоз.

В 2008—2010 годах Артемов был министром ТЭК и ЖКХ области, затем четыре года руководил администрацией Рязани. После ухода «по семейным обстоятельствам» сменил несколько мест работы, в том числе в аграрном секторе. С конца 2016 года был директором «Рязаньэлеватора».