В Спасском районе при пожаре погиб мужчина

Пожар произошел в селе Гавриловское утром в воскресенье, 16 октября.

В Спасском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в прес-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел в селе Гавриловское утром в воскресенье, 16 октября. Вызов поступил в 5:55. На тушение выезжали пять единиц техники и 11 человек личного состава.

Пожар на площади 75 квадратных метров потушили в 6:38. Как сообщили в пресс-службе МЧС, после ликвидации пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины.