В Рязанской области простились с погибшим на Донбассе сержантом Андреем Менглибаевым

Жителю Рыбновского района Андрею Менглибаеву было 26 лет.

В Рязанской области простились с погибшим во время спецоперации сержантом, заместителем командира взвода — командиром расчета реактивного артиллерийского дивизиона военной части 73966 Андреем Менглибаевым. Об этом пишет ИД «Пресса».

В траурных мероприятиях поучаствовали родные и близкие военнослужащего, представители рязанской власти, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.

Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что Андрей Менглибаев — житель Рыбновского района. Ему было 26 лет.