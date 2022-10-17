В Рязанской области осудили мужчину, до смерти избившего приятеля

В Рязанской области осудили жителя Рыбного 1980 года рождения, который до смерти избил приятеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

22 апреля 2022 года обвиняемый, находясь в пьяном состоянии, во время ссоры избил знакомого. Последний скончался от полученных травм. Виновник скрылся, но его удалось задержать.

Приговор назначил мужчине десять лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее была названа причина конфликта между мужчинами.