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В Рязанской области остановили пьяного водителя

В Сасове Рязанской области задержали 48-летнего пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Водителя «ВАЗ» решили остановить для проверки. При общении с ним полицейские заметили, что он пьян.

Медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало 0,739 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП Р. Ф. Согласно нему, водителя ждет штраф размером в 30 тысяч рублей с лишением «прав» на срок от полутора до двух лет.