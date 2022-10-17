В Рязанской области остановили пьяного водителя

В Сасове Рязанской области задержали 48-летнего пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Водителя «ВАЗ» решили остановить для проверки. При общении с ним полицейские заметили, что он пьян.

Медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало 0,739 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.