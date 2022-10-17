В Рязанской области ликвидировали незаконную свалку

В Рязанской области ликвидировали незаконную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В октябре 2021 года сотрудники надзорного органа обследовали участок площадью 8,8415 га, около Шумаши Рязанского района.

Специалисты установили, что на площади 0,03 га участок захламлен строительными, промышленными, бытовыми и твердыми отходами, а также отдельными фрагментами мусора.

Отмечается, что там нашли бытовой мусор в полиэтиленовых пакетах и мешках, пластиковые и стеклянные бутылки, пластиковые канистры, металлические банки, полиэтиленовые пакеты, обертки из-под пищевых продуктов, фрагменты деревянных изделий, фрагменты древесно-кустарниковой растительности, строительные отходы (рубероид, бетон, оконные рамы, утеплитель, стекло), частично перемешанные с грунтом и песком.

После проверки ООО «Добрая Таверна» выдали предостережение.

В октябре 2022 года участок осмотрели повторно. Выяснилось, что свалку ликвидировали, участок привели в пригодное для сельскохозяйственного производства состояние.