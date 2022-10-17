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В Рязанской области изменится расписание междугородних поездов
Корректировки расписания проводят два раза в год с учетом изменения пассажиропотока, связанного с дачным сезоном.

В Рязанской области изменится расписание междугородних поездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

С 30 октября электропоезда перейдут на зимнее расписание. Так, с 2 октября отменили поезд № 7051 «Рязань- 2 — Москва», которых ходит по воскресеньям.

Вместо поезда № 6016 «Голутвин — Рязань-1» ежедневно будет ходить поезд № 6018 «Рыбное — Рязань 1», а вместо поезда № 6007 «Рязань-1 — Голутвин» будет ходить поезд № 6009 «Рязань-1 — Рыбное».

В пресс-службе уточнили, что корректировки проводят два раза в год с учетом изменения пассажиропотока, связанного с дачным сезоном.