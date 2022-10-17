В Рязани прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень»

Турнир проходил на базе Академии единоборств с 12 по 16 октября.

В Рязани прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень». Турнир проходил на базе Академии единоборств с 12 по 16 октября. Участницами соревнований стали представители из 32 регионов страны, которые выступили в индивидуальных и групповых упражнениях по программам «Кандидат в мастера спорта России» и «Мастер спорта России».

По итогам соревнований команда Рязанской области заняла второе место в программах «Групповое упражнение. Многоборье. Программа МС» и «Групповое упражнение. Многоборье. Юниорки. Программа КМС».

Рязанка Маргарита Крылова заняла 1-2 место в программе «Многоборье. Юниорки. Программа КМС».

Победителей и призеров соревнований наградили памятными призами, кубком, медалью и грамотой министерства физической культуры и спорта Рязанской области.