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В Рязани пропала 74-летняя женщина
С 17 октября о местонахождении женщины ничего неизвестно.

В Рязани пропала 74-летняя Валентина Панфилова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

С 17 октября о местонахождении женщины ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 см, плотное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза.

Одежда: черная куртка с норковой опушкой, черные брюки, черные ботинки, белый берет.

С собой у женщины был синий пакет с продуктами.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили звонить по номерам телефона +7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71, 112 (полиция).