В Рязани пропала 74-летняя женщина
С 17 октября о местонахождении женщины ничего неизвестно.
В Рязани пропала 74-летняя Валентина Панфилова. Об этом
С 17 октября о местонахождении женщины ничего неизвестно.
Приметы: рост 160 см, плотное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза.
Одежда: черная куртка с норковой опушкой, черные брюки, черные ботинки, белый берет.
С собой у женщины был синий пакет с продуктами.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили звонить по номерам телефона