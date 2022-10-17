В Рязани пропала 74-летняя женщина

С 17 октября о местонахождении женщины ничего неизвестно.

В Рязани пропала 74-летняя Валентина Панфилова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

С 17 октября о местонахождении женщины ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 см, плотное телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза.

Одежда: черная куртка с норковой опушкой, черные брюки, черные ботинки, белый берет.

С собой у женщины был синий пакет с продуктами.