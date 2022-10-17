В Рязани поймали мужчину, изготавливавшего марихуану

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В Рязани поймали 38-летнего мужчину, который изготавливал марихуану. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что 38-летний ранее судимый мужчина заготовил большой объем марихуаны не только для собственного употребления, но для продажи.

Оперативники задержали 38-летнего ранее судимого за хранение наркотиков 32-летнего мужчину и нашли у него пачку сигарет, в которой было 10 граммов марихуаны.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере»).

Выяснилось, что рязанец купил наркотик через закладку на улице Космонавтов. Полицейские задержали предполагаемого продавца, который жил в этом же доме на улице Космонавтов и обследовали его квартиру. Правоохранители изъяли коробки, мешки и емкости с марихуаной общей массой 1004 грамма, а также около 70 граммов конопли в стадии высушивания и приспособления для изготовления наркотика.

Выяснилось, что злоумышленник летом и осенью выращивал наркотики в Сараевском районе, собрал урожай и перевез его в квартиру в Рязани. Марихуану он начал продавать через закладки, чтобы его не задержала полиция, но это ему не помогло.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»).

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о сбыте наркотиков.