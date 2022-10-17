В Минпровещении опровергли информацию о запрете использования учителями и родителями мессенджера WhatsApp
В министерстве пояснили, что учителям только рекомендовали перейти на информационную систему «Моя школа».
В Минпровещении опровергли информацию о запрете использования учителями и родителями мессенджера WhatsApp. Комментарий
В министерстве пояснили, что учителям только рекомендовали перейти на информационную систему «Моя школа».
«Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители», — говорится в комментарии.
Ранее о запрете использования иностранных мессенджеров учителям и родителям школьников писал «Коммерсант».