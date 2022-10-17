Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
13°
Срд, 19
12°
ЦБ USD 63.06 -0.43 15/10
ЦБ EUR 62.47 -0.12 15/10
Нал. USD 63.5 / 69.9 17/10 07:01
Нал. EUR 62 / 66.5 17/10 07:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
4 898
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
8 383
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
9 622
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
10 448
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили снять бронь от мобилизации с депутатов и сенаторов
Законопроект, предлагающий лишить брони от частичной мобилизации сенаторов и депутатов, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами, внесут на рассмотрение 17 октября.

В Госдуме предложили снять бронь от мобилизации с депутатов и сенаторов. Об этом пишет газета «Известия».

Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» планируют внести в Госдуму 17 октября. Один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что она «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Законопроектом предлагается исключить парламентариев из перечня категорий граждан, имеющих право на отсрочку. Также предлагается установить две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке.

К первой предлагают отнести тех, кто служит в войсках нацвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, СВР, органах ФСБ, военной прокуратуры, военных следственных органах СК и в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй — граждан в запасе.