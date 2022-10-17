В Госдуме предложили снять бронь от мобилизации с депутатов и сенаторов

Законопроект, предлагающий лишить брони от частичной мобилизации сенаторов и депутатов, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами, внесут на рассмотрение 17 октября.

В Госдуме предложили снять бронь от мобилизации с депутатов и сенаторов. Об этом пишет газета « Известия ».

Поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» планируют внести в Госдуму 17 октября. Один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что она «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Законопроектом предлагается исключить парламентариев из перечня категорий граждан, имеющих право на отсрочку. Также предлагается установить две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке.

К первой предлагают отнести тех, кто служит в войсках нацвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, СВР, органах ФСБ, военной прокуратуры, военных следственных органах СК и в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй — граждан в запасе.