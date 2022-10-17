В ДТП в Касимовском районе погиб водитель «Шкоды»

31-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

В ДТП в Касимовском районе погиб водитель «Шкоды». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 17 октября, в 10:35. На третьем километре трассы «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» Skoda Octavia столкнулась с «ГАЗелью».

31-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

Проводится проверка.

Напомним, ранее об аварии в соцсетях сообщили очевидцы.