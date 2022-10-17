Стала известна личность водителя, устроившего ДТП в Кальном с пострадавшими

Авария произошла в пятницу, 14 октября на Касимовском шоссе около дома № 25 корпус 4.

Стала известна личность водителя, устроившего ДТП в Кальном с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в пятницу, 14 октября на Касимовском шоссе около дома № 25 корпус 4.

41-летний житель Владимира за рулем Mercedes-Benz выезжал с прилегающей территории и столкнулся с «ВАЗ-2113», которым управляла 35-летняя рязанка.

В ДТП пострадали водитель «тринадцатой» и 26-летний пассажир. Им оказали медпомощь. Проводится проверка.

Ранее видео с места аварии РЗН. инфо прислали очевидцы.