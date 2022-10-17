Рязанские власти ответили на вопрос о завершении мобилизации в регионе

Ранее в Минобороны отказались комментировать сроки завершения мобилизации.

Рязанские власти ответили на вопрос о завершении мобилизации в регионе. Соответствующий комментарий официальной группы «ВКонтакте» разместили на странице губернатора Павла Малкова.

«В соответствии с указом президента России от 21.09.2022 „Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации“, заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны отказались комментировать сроки завершения мобилизации.

Напомним, рязанский военком Олег Серкез заявил, что всего в Рязанской области мобилизуют три тысячи человек.

Фото с сайта Минобороны