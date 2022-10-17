Рязанские власти ответили на вопрос о завершении мобилизации в регионе
Ранее в Минобороны отказались комментировать сроки завершения мобилизации.
Рязанские власти ответили на вопрос о завершении мобилизации в регионе. Соответствующий комментарий официальной группы «ВКонтакте» разместили на странице губернатора Павла Малкова.
«В соответствии с указом президента России
Ранее в Минобороны отказались комментировать сроки завершения мобилизации.
Напомним, рязанский военком Олег Серкез заявил, что всего в Рязанской области мобилизуют три тысячи человек.
Фото с сайта Минобороны