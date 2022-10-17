Рязанская область прокомментировала отсутствие выплат у мобилизованных

Сообщество «Рязанская область» ответила на жалобы рязанцев на отсутствие выплат у мобилизованных. Комментарий от официальной группы «ВКонтакте» разместили на странице губернатора Павла Малкова.

«Выплаты военнослужащим производятся после ввода информации о мобилизованных в базу данных Единого расчетного центра МО РФ (как правило, это происходит в течение месяца). При этом денежное довольствие начисляется с момента прибытия в воинскую часть. Этот вопрос относится к компетенции Министерства обороны», — говорится в сообщении.