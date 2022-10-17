Рязанка попросила вернуть ее мобилизованного сына, который содержит две семьи

По словам матери мужчины, из-за мобилизации две семьи остались почти без средств к существованию и за три недели с момента призыва ее сыну «не заплатили ни копейки».

Рязанка Марина Доронина записала видеообращение, в котором попросила вернуть ее мобилизованного 27-летнего сына. Ролик опубликован «ВКонтакте».

В видео женщина отметила, что до призыва Владислав Доронин содержал до призыва жену в декрете, дочку и падчерицу, а также материально помогал матери, сестре и брату-инвалиду.

По словам матери мужчины, из-за мобилизации две семьи остались почти без средств к существованию и за три недели с момента призыва ее сыну «не заплатили ни копейки».

Марина Доронина рассказала, что в июле этого года ее и двух несовершеннолетних детей, в том числе 14-летнего сына-инвалида, выселили из ведомственной квартиры, принадлежащей министерству обороны, так как старший сын Владислав уволился со службы.

Женщина хотела купить на маткапитал и сбережения две комнаты в коммунальной квартире, но денег не хватало, поэтому продавцы пошли навстречу и предоставили рассрочку на полгода.

На данный момент рязанка ежемесячно отдает весь свой доход продавцам квартиры — пенсию сына-инвалида, выплаты по потере кормильца и свою пенсию. Деньги на жизнь и необходимые покупки обеспечивал старший сын Владислав.

«Государство мне ничего не предложило, кроме как снимать жилье, но я не в том возрасте, чтобы снимать. Я наскребла денег и попутно, по согласованию с сыном, что он ближайшие полгода будет меня содержать, купила жилье. И сейчас мне как будто обрубили руки. Я пытаюсь бегать по городу за какой-то помощью — все только разводят руками. В военкомате Рязанского района что-то пробуробил мне», — рассказала женщина.

Она отметила, что ей отказали во встрече в приемной губернатора Рязанской области Павла Малкова. По ее словам, без средств к существованию осталась не только она, но и семья ее сына — супруга и двое маленьких детей.

«Где у нас справедливость? Хоть немножко. Я ни в коем случае его не отмазываю, но выхода я здесь не вижу», — сказала Марина Доронина.