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«Рязаньгоргаз» подготовил газовые сети к отопительному сезону

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» завершили подготовку газораспределительной системы Рязани к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

Газовики выполнили весь комплекс запланированных работ, включающий диагностику 69 километров и приборное обследование 669 километров газопроводов.

Также специалисты выполнили техническое обслуживание более 1,5 тысяч единиц запорной арматуры, завершили капитальные и текущие ремонты восьми газорегуляторных и пяти шкафных газорегуляторных пунктов, заменили оборудование 15 станций катодной защиты стальных газопроводов от коррозии.

В 2022 году выполнены капитальный ремонт и реконструкция более 3,5 километров газопроводов на наиболее загруженных участках на улицах Горького, Затинной, Космодемьянской, Промышленной, Павлова и в районе Дягилева.

Все службы «Рязаньгоргаз» пополнили резерв материально-технических средств и инструментов, необходимых для оперативного устранения нештатных ситуаций, подготовили к зиме спецтехнику и автотранспорт.

«Проведенные работы позволили повысить надежность системы газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, что обеспечит бесперебойную подачу газа потребителям во время пиковых нагрузок», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» (входит в Группу Газпром межрегионгаз) — газораспределительная организация, основной задачей которой является обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей в городе Рязани.

Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.